Европейские топ-клубы ведут борьбу за вингера "Брюгге"

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Европейские топ-клубы ведут борьбу за вингера "Брюгге"

Вингер "Брюгге" Арно Данджума попал в сферу интересов европейских топ-клубов, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, на перспективного голландца претендуют "Милан", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Эвертон".

"Россонери" уже предлагали за 21-летнего футболиста более десяти миллионов евро, но получили отказ.

В текущем сезоне Данджума сыграл за "Брюгге" 15 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с "чёрно-синими" рассчитан до июня 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.

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