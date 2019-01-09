Европейские топ-клубы вступили в борьбу за испанского полузащитника

ПСЖ, "Манчестер Сити" и "Барселона" проявляют интерес к полузащитнику "Валенсии" Карлосу Солеру, сообщает AS.

По сведениям издания, валенсийский клуб может согласиться на продажу футболиста, но хочет получить за него не менее 80 миллионов евро, которые прописаны у него в контракте в качестве отступных.

22-летний Солер является воспитанником "Валенсии". В нынешнем сезоне он провел 24 матча за клуб во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.

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