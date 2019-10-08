Европейские журналисты нашли интересную информацию: оказывается, Месси и Роналду не смогут заехать в Великобританию в случае Брексита

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Европейские журналисты нашли интересную информацию: оказывается, Месси и Роналду не смогут заехать в Великобританию в случае Брексита

Потенциальный выход Великобритании из Европейского Союза будет иметь не только политические и экономические последствия. Неудобства рискуют получить и футболисты, среди них – пятикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси. Дело в том, что лидер "Барселоны" имеет судимость – в 2016-м году он получил 21 месяц тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. Даже тот факт, что наказание носит условный характер, не меняет ситуации – в соответствии с британским законодательством, лица, не являющиеся гражданами Евросоюза, и имеют судимость, не могут посещать страны Соединенного Королевства.

32-летний аргентинец считается гражданином ЕС, поскольку имеет еще и испанский паспорт. Впрочем, совсем скоро в случае успешного завершения процедуры Брексита Месси может получить полный запрет въезда на Туманный Альбион – понятно, что это будет распространяться на поединки Барселоны в Лиге Чемпионов и матчи сборной Аргентины на территории Англии. Формально звездный нападающий не будет иметь права посещать Англию и другие страны-члены Соединенного Королевства. В мире есть немало футболистов, которые были судимы за неуплату налогов или другие вещи, в том числе за финансовые махинации. До сих пор у них не было никаких оснований для беспокойства, ведь в случае наличия паспорта гражданина ЕС они могли беспрепятственно посещать Великобританию при условии, что не представляют угрозу национальной безопасности. Те, кто не имел такого документа, получали полный запрет на въезд. Вот что говорят эксперты в футбольно-правовой сфере: "После Брекситу граждане Евросоюза потеряют любые привилегии на посещение Великобритании – требования к ним будут такими же, как и к представителям других стран, не входящих в ЕС. Любой футболист, имеющий судимость (в том числе условную), не сможет посетить страны Соединенного Королевства, в частности, поединки еврокубков и национальных сборных".

Эту ситуацию должны решать клубы совместно с УЕФА", – заявил британский юрист по миграционным вопросам Эндрю Осборн в комментарии The Sun. Отметим, что в групповом турнире Лиги Чемпионов 2019/20 "Барселона" не попала на английские команды. Последним матчем каталонцев на Туманном Альбионе стал поединок 7 мая 2019 против "Ливерпуля", в котором Месси и компания проиграли 0:4 после домашней победы 3:0 и вылетели из Лиги Чемпионов на стадии полуфинала. Таким образом, каталонцы в следующих выездных поединках против английских команд серьезно рискуют обходиться без Лионеля. По последним данным, процедура выхода Великобритании из ЕС может завершиться до конца 2019 – называют даже дату 31 октября. Впрочем, если к тому времени не будет достигнуто соглашение с ЕС об условиях сделки, то Брексит отсрочат до 31 января 2020 года. Заметим, что подобная проблема может постигнуть не только Месси – те же Криштиану Роналду, Диего Коста и Марсело также ранее получали подобные приговоры от суда, поэтому рискуют оказаться в аналогичной ситуации. К слову, звезде сборной Португалии это грозит даже больше, ведь поединки Евро-2020 будут принимать Лондон и Глазго – оба города входят в состав Соединенного Королевства. Будем следить за развитием ситуации в дальнейшем!

При подготовке статьи были использованы материалы из иностранных источников

Игорь Малиенко soccernews.ru
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