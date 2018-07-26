Европейский дебют с горьким привкусом: "Уфа" принимает в Лиге Европы "Домжале"

"Уфа" – "Домжале"

Стадион: "Нефтяник" (Уфа, Россия)

Начало матча: 17:00

Арбитр: Донатас Румшас (Литва)

Первой из российских клубов в еврокубках стартует "Уфа". Во втором квалификационном раунде Лиги Европы команде Сергея Томарова будет противостоять словенский "Домжале". Для "Уфы" данный матч станет дебютным в еврокубках. Летом состав команды сильно не изменился, зато на тренерском мостике случились кардинальные перемены. Вместо Сергея Семака, ушедшего в "Зенит", главным тренером назначен Сергей Томаров, а помогать ему будет Дмитрий Кириченко, который номинально и займет позицию главного тренера в еврокубковых встречах.

"Уфа" в прошлом сезоне заняла шестое место в чемпионате России и не должна была играть в Лиге Европы. Но сначала из-за отсутствия еврокубковой лицензии "Тосно", а затем и по причине расформирования клуба из Ленинградской области, вместо победителя Кубка России в Лигу Европы отправились именно уфимцы.

С трансферным усилением "Уфы" в межсезонье не сложилось. Команда пополнилась только игроками, которые вернулись из аренды – Игорь Безденежных, Владимир Зубарев и Александр Пуцко. Также у "Зенита" взят в аренду защитник Даниил Круговой. Главная же потеря команды – полузащитник Дмитрий Стоцкий. Теперь он игрок "Краснодара". Соревноваться с "быками" в финансовых вопросах у "Уфы" нет возможностей.

Словенский "Домжале" уже начал сезон. В первом туре национального первенства команда Симона Розмана на своем поле со счетом 2:0 обыграла клуб "Кршко". А в первом раунде квалификации Лиги Европы по сумме двух матчей словенцы прошли клуб "Широки Бриег" из Боснии и Герцеговины. На поле соперника был зафиксирован счет 2:2, а в ответной встрече дома "Домжале" сыграл вничью 1:1. За счет большего количества мячей, забитых на выезде, команда Розмана и прошла первый квалификационный раунд.

Словенцы – двукратные чемпионы страны, но в последние 10 лет выше третьего места обычно не поднимаются. В еврокубках "Домжале" лишь два раза проходил второй квалификационный раунд. Так, в сезоне-2016/17 балканцы дошли до 3-го раунда, где уступили "Вест Хэму", а в прошлом сезоне в плей-офф к групповому раунду проиграли "Марселю".

Интересные факты противостояния "Уфы" и "Домжале":

"Уфа" впервые берет участие в еврокубках, не заслужив такого права по итогам прошлого сезона

В первом квалификационном раунде текущего розыгрыша Лиги Европы "Домжале" переиграл "Широки Бриег" благодаря большему количеству голов на выезде (1:1 и 2:2)

Перед официальным стартом сезона "Уфа" сыграла 8 контрольных встреч, в которых выиграла только дважды

"Домжале" забивает в 30 матчах кряду

Ориентировочные составы на игру:

"Уфа": Беленов – Сухов, Тумасян, Табидзе, Неделчару, Салатич, Живоглядов, Обляков, Пауревич, Кротов, Игбун.

"Домжале": Милич – Доброволич, Мельняк, Широк, Клеменчич, Ибраими, Гнезда-Черин, Хусмани, Ибричич, Бизьяк, Николсон.

Прогноз на матч "Уфа" – "Домжале":

"Уфа" форсировала подготовку к новому сезону именно по причине раннего старта в Еврокубках. Коллектив Томарова провел ряд матчей с серьезными соперниками, в числе которых был "Удинезе" и "Башакшехир". Однако товарищеские матчи мало что могут сказать о готовности российского клуба. Поэтому "Уфе" придется выкладываться на все сто процентов в домашнем поединке, чтобы оставить себе шансы на выход в следующий раунд перед поездкой в Словению.

Букмекеры верят в российскую команду, предлагая на победу уфимцев ставку со средним коэффициентом 1.55 баллов, в то время как на успех "Домжале" ставка принимается на уровне 6.70 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.80 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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