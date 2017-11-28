Европейский гранд вышел на контакт с Рафиньей

Полузащитник каталонской "Барселоны" Рафинья Алькантара может сменить команду уже в зимнее трансферное окно.

Как информирует Sky Sports, продолжить карьеру 24-летний хавбек "сине-гранатовых" может в туринском "Ювентусе", который уже вышел с ним на контакт.

В нынешнем сезоне из-за травмы Рафинья не сыграл еще ни одного матча за "Барселону".

Напомним, Месси сделал выбор между Озилом и Коутиньо.