Европейский гранд вышел на контакт с Рафиньей

Теги барселонарафинья алькантараювентус

Европейский гранд вышел на контакт с РафиньейПолузащитник каталонской "Барселоны" Рафинья Алькантара может сменить команду уже в зимнее трансферное окно.

Как информирует Sky Sports, продолжить карьеру 24-летний хавбек "сине-гранатовых" может в туринском "Ювентусе", который уже вышел с ним на контакт.

В нынешнем сезоне из-за травмы Рафинья не сыграл еще ни одного матча за "Барселону".

Напомним, Месси сделал выбор между Озилом и Коутиньо

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