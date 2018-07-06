Европейский клуб готов заплатить за Головина 40 миллионов евро

Один из европейских клубов предложил ЦСКА 40 миллионов евро за полузащитника Александра Головина, сообщают российские СМИ.

Название клуба не разглашается, но ранее была информацию о том, что им интересуются "Челси", "Ювентус", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Барселона".

22-летний Головин провел три матча на Чемпионате Мира-2018, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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