Европейский клуб готов заплатить за Головина 40 миллионов евро
Один из европейских клубов предложил ЦСКА 40 миллионов евро за полузащитника Александра Головина, сообщают российские СМИ.
Название клуба не разглашается, но ранее была информацию о том, что им интересуются "Челси", "Ювентус", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Барселона".
22-летний Головин провел три матча на Чемпионате Мира-2018, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Не пропустите: ЦСКА подпишет форварда сборной Уругвая. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В ожидании очередной сказки: сборные России и Хорватии сыграют в четвертьфинале Чемпионата Мира
-
Прыгнуть выше головы: Англия и Швеция сразятся за полуфинал Чемпионата Мира
-
Дневник ЧМ. День 23. Франция и Бельгия отправляют домой южноамериканцев
-
Дзюба отказался от солидного оклада в Китае ради мечты поиграть в АПЛ
-
Де Брюйне признан лучшим игроком матча Бразилия - Бельгия
Лента новостей
-
Корнеев рассказал, как Россия может обыграть Хорватию
-
Фирмино: "Нам еще сложно понять, что произошло, и в чем была наша ошибка"
-
В "Ювентусе" уверены в подписании Роналду
-
Краневиттер может продолжить карьеру в Италии
-
Двадцать четвертый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 7 июля
-
Полузащитник "Спортинга" может перейти в ЦСКА
-
Виллиан извинился перед болельщиками сборной
-
Витсель: "Бельгия сотворила историю"
-
В ожидании очередной сказки: сборные России и Хорватии сыграют в четвертьфинале Чемпионата Мира
-
Прыгнуть выше головы: Англия и Швеция сразятся за полуфинал Чемпионата Мира
-
Сколари: "Неймар? Такого, как Пеле, никогда не будет"
-
Бекхэм и Ибрагимович заключили пари на исход матча Англия - Швеция
-
Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Хорватией
-
Тите продолжит тренировать сборную Бразилии
-
Рыжиков имеет варианты продолжения карьеры в Европе и Китае
-
Главные новости дня: 6 июля
-
Дневник ЧМ. День 23. Франция и Бельгия отправляют домой южноамериканцев
-
Дренте возобновил профессиональную карьеру
-
Гуардадо потроллил Неймара
-
Муслера извинился перед болельщиками сборной Уругвая
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13