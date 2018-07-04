Европейский клуб готов заплатить за Кутепова 12 миллионов евро

Теги спартак москваилья кутеповрб лейпцигборуссия менхенгладбахфулхэм

Европейский клуб готов заплатить за Кутепова 12 миллионов евроОдин из европейских клубов готов заплатить за защитника московского "Спартака" Илью Кутепова 12 миллионов евро, информирует Чемпионат.

По сведениям источника, данное предложение "красно-белым" по 24-летнему беку могло поступить от "Фулхэма", "РБ Лейпциг" или менхенгладбахской "Боруссии".

В прошлом сезоне Кутепов забил 2 мяча в 27 матчах за "Спартак". В его контракте с клубом прописана сумма отступных в размере тех же 12-ти миллионов евро.

Напомним,  Кутепов прокомментировал возможный интерес к себе со стороны европейских клубов. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов