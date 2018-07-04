Европейский клуб готов заплатить за Кутепова 12 миллионов евро

Один из европейских клубов готов заплатить за защитника московского "Спартака" Илью Кутепова 12 миллионов евро, информирует Чемпионат.

По сведениям источника, данное предложение "красно-белым" по 24-летнему беку могло поступить от "Фулхэма", "РБ Лейпциг" или менхенгладбахской "Боруссии".

В прошлом сезоне Кутепов забил 2 мяча в 27 матчах за "Спартак". В его контракте с клубом прописана сумма отступных в размере тех же 12-ти миллионов евро.

Напомним, Кутепов прокомментировал возможный интерес к себе со стороны европейских клубов. | soccernews.ru