Европейский парламент выступил против Суперлиги

Европейский парламент на сегодняшнем собрании выступил против создания европейской футбольной Суперлиги.

Формулировка данного решения следующая: "Мы выступаем категорически против закрытых и раздельных соревнований, которые ставят под угрозу стабильность спортивной экосистемы".

Голоса распределились следующим образом: за - 597, против - 36, воздержались - 55.

Ранее сообщалось, что Суперлига изменила формат и больше не является закрытыми проектом, также об этом заявлял президент мадридского "Реала" Флорентино Перес.

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