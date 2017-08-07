Европейский сезон открывается в Скопье: "Реал" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за Суперкубок УЕФА

"Реал" – "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Филипп ІІ Македонский" (Скопье, Македония)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Джанлука Рокки (Италия)

Вторничным вечером внимание любителей футбола в Европе и не только будет приковано к стадиону "Филиппа ІІ Македонского", где пройдет матч за Суперкубок УЕФА. Победитель прошлого сезона в Лиге чемпионов мадридский "Реал" примет обладателя главного трофея Лиги Европы – "Манчестер Юнайтед". Для обоих клубов это будет первый официальный матч нового сезона. Между тем команды плодотворно поработали, готовясь к этому матчу, в том числе сыграв и очную встречу.

Чуть более двух недель назад "Реал" и "Манчестер Юнайтед" провели поединок в рамке Международного кубка чемпионов. Тот матч именовали не иначе как репетицию Суперкубка УЕФА. Однако согласиться с этим можно с трудом. В первую очередь по той причине, что в предстоящей встрече команды предстанут друг перед другом в ином виде. Так у "сливочных" в поединке двухнедельной давности отсутствовали лидеры команды Серхио Рамос и Криштиану Роналдо. С ними и без них "Реал" выглядит по-разному. Что до "МЮ", то многие из тех, кто играл в матче МКЧ, навряд ли появятся в стартовом составе поединка за Суперкубок УЕФА. Наверняка с первых минут мы увидим на поле Де Хеа, Блинда, Матича, Эрреру, Валенсию, Погба и Лукаку, которые не брали участие в товарищеской встрече. Напомним, что основное время поединка в рамках МКЧ завершилось ничьей 1:1, а в серии послематчевых пенальти манкунианцы вышли победителями со счетом 2:1.

Команды проводили контрольные матчи и после выступления на Международном кубке чемпионов. Команда Зинедина Зидана завершила американское турне матчем против звезд МЛС. Состав "сливочных" был далек от оптимального, поэтому итоговому результату (1:1) не стоит придавать большое значение. Манкунианцы свой крайний поединок проводили в Дублине против "Сампдории". По мнению многих стартовый состав "МЮ" в той встрече Моуринью повторит процентов на 90 и в игре за Суперкубок УЕФА. Матч же против представителя Серии А победитель Лиги Европы выиграл со счетом 2:1. За "красных дьяволов" голами отметились Генрих Мхитарян и Хуан Мата.

Главный вопрос вторничного матча – в какой форме находится лучший футболист планеты Криштиану Роналду? Участие в предсезонной подготовке команды португалец не брал. Встреча против "МЮ" станет для него первой в новом сезоне. В товарищеских матчах без Роналду "Реал" выглядел не убедительно. Посмотрим, как поменяется игра "сливочных" с лидером в составе.

Еще один интересный нюанс в будущем поединке – смешанные чувства двух личностей из Португалии – Жозе Моуринью и Криштиану Роналду, с которыми они будут играть против своих бывших. Первый несколько лет назад работал с "Реалом", где и получил всемирную славу и звание "Особенного" тренера. Роналду, напротив, звездой мирового футбола стал именно в составе "красных дьяволов". Каково оно, играть против своего бывшего клуба?

Интересные факты противостояния "Реала" и "Манчестера Юнайтед":

"Реал" трижды выигрывал Суперкубок УЕФА, МЮ – однажды

Обе команды дважды уступали в этом турнире

С 2010 по 2013 г.г. нынешний наставник МЮ Жозе Моуринью тренировал "Реал"

Последняя встреча соперников состоялась две недели назад в рамках Международного кубка чемпионов (1:1)

Ориентировочные составы на игру:

"Реал": Навас – Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Каземиро, Кроос, Модрич, Роналду, Бэйл, Бензема.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Блинд, Смоллинг, Линделеф, Матич, Эррера, Валенсия, Погба, Дармиан, Рашфорд, Лукаку.

Прогноз на матч "Реал" – "Манчестер Юнайтед":

Если судить по результатам товарищеских встреч в межсезонье, то "Реал" не лучшим образом выглядит перед стартом в официальных матчах. Поражения от "Юнайтед" по пенальти, от "Манчестер Сити" со счетом 1:4 и от "Барселоны" (2:3) говорят о плохой готовности команды Зинедина Зидана. Команда Моуриньо, в свою очередь, смогла выиграть у "Сити", одолеть по пенальти "Реал", проиграв с минимальным счетом "Барселоне". Игра "красных дьяволов" на данный момент времени выглядит ничуть не хуже, чем игра "сливочных". Поэтому смеем надеяться, что нас ждет увлекательная борьба в матче за Суперкубок УЕФА.

Букмекеры больше верят в "Реал", однако его преимущество небольшое (коэффициент 2.00 в пользу мадридцев против 3.80 манчестерских). На ничейный исход предлагается коэффициент в 3.50 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Также читайте! "Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти