Европейский топ-клуб готов выложить за Дибалу 170 миллионов евро

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Европейский топ-клуб готов выложить за Дибалу 170 миллионов евроФранцузский ПСЖ готовит сумасшедшее предложение по своей новой трансферной цели, информирует TransferMarketWeb.

По сведениям источника, следующим летом парижане предпримут попытки подписать форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу. За аргентинца "красно-синие" будут готовы предложить 170 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дибала забил 17 мячей и сделал 4 результативные передачи в 28 матчах за "Ювентус".

Напомним, ранее президент ПСЖ заверил, что Дибала не входит в сферу интересов его клуба. | soccernews.ru

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