Евросоюз ввел санкции против владельца и спонсора ЦСКА

Евросоюз ввел новые санкции после начала военной операции России на территории Украины.

Сообщается, что в санкционный список ЕС попали госкоркопорация ВЭБ.РФ, владеющая 77,63% акций ЦСКА, и "Промсвязьбанк" - спонсор "армейцев".

Напомним, что ранее санкции против ЦСКА и ВЭБ.РФ также ввели США.

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