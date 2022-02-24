Евросоюз ввел санкции против владельца и спонсора ЦСКА
Евросоюз ввел новые санкции после начала военной операции России на территории Украины.
Сообщается, что в санкционный список ЕС попали госкоркопорация ВЭБ.РФ, владеющая 77,63% акций ЦСКА, и "Промсвязьбанк" - спонсор "армейцев".
Напомним, что ранее санкции против ЦСКА и ВЭБ.РФ также ввели США.
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