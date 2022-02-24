Евросоюз ввел санкции против владельца и спонсора ЦСКА

Теги цска москва

Евросоюз ввел санкции против владельца и спонсора ЦСКА

Евросоюз ввел новые санкции после начала военной операции России на территории Украины.

Сообщается, что в санкционный список ЕС попали госкоркопорация ВЭБ.РФ, владеющая 77,63% акций ЦСКА, и "Промсвязьбанк" - спонсор "армейцев".

Напомним, что ранее санкции против ЦСКА и ВЭБ.РФ также ввели США.

Читайте также: У РПЛ нет планов приостанавливать чемпионат. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА перенесет финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга

УЕФА перенесет финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов