Евсеев: "Амкар" играть может и умеет, последние победы это показали"

Главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев прокомментировал победу своей команды в матче с "Тамбовом" (1:0), которая позволила ей сохранить место в РФПЛ.

"Как заряжал на стыковые матчи? В первую очередь команду надо было восстановить после игр в РФПЛ. А играть мы можем и умеем, последние победы это показали. Сегодня было немного тяжеловато, манеж давит, но условия хорошие. Ребятам перед матчем сказал, что, если будут играть, как последние встречи, то задача будет выполнена.

Новый контракт и планы на будущее? Зайти в раздевалку и поблагодарить ребят за сложный сезон. А мое будущее второстепенно", – приводят слова Евсеева российские СМИ.

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