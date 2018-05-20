Евсеев: "Амкар" играть может и умеет, последние победы это показали"

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Евсеев: "Амкар" играть может и умеет, последние победы это показали"

Главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев прокомментировал победу своей команды в матче с "Тамбовом" (1:0), которая позволила ей сохранить место в РФПЛ.

"Как заряжал на стыковые матчи? В первую очередь команду надо было восстановить после игр в РФПЛ. А играть мы можем и умеем, последние победы это показали. Сегодня было немного тяжеловато, манеж давит, но условия хорошие. Ребятам перед матчем сказал, что, если будут играть, как последние встречи, то задача будет выполнена. 

Новый контракт и планы на будущее? Зайти в раздевалку и поблагодарить ребят за сложный сезон. А мое будущее второстепенно", – приводят слова Евсеева российские СМИ.

Не пропустите: "Амкар" побеждает "Тамбов" и во втором матче, сохраняя прописку в РФПЛ. | http://soccernews.ru

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