Евсеев: "Добрым словом и пистолетом тренер может добиться большего"

Наставник "Уфы" Вадим Евсеев в шутливой форме высказался о тренерской работе.

"Добрым словом и пистолетом тренер может добиться большего чем просто добрым словом", - написал Евсеев в инстаграме.

44-летний специалист возглавляет "Уфу" с марта 2019 года. До этого он работал в "СКА-Хабаровске", "Амкаре" и "Текстильщике".

По итогам 22 туров башкирская команда занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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