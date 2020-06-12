Евсеев: "Добрым словом и пистолетом тренер может добиться большего"

Теги уфавадим евсеев

Евсеев: "Добрым словом и пистолетом тренер может добиться большего"

Наставник "Уфы" Вадим Евсеев в шутливой форме высказался о тренерской работе.

"Добрым словом и пистолетом тренер может добиться большего чем просто добрым словом", - написал Евсеев в инстаграме.

44-летний специалист возглавляет "Уфу" с марта 2019 года. До этого он работал в "СКА-Хабаровске", "Амкаре" и "Текстильщике".

По итогам 22 туров башкирская команда занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Газизов: "В этом году "Уфа" не потратит на трансферы ни копейки". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Вчера состоялся официальный рестарт Ла Лиги! Кто выиграл, а кто проиграл от карантина, и что будет дальше - разбираемся

Вчера состоялся официальный рестарт Ла Лиги! Кто выиграл, а кто проиграл от карантина, и что будет дальше - разбираемся

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов