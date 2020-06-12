Евсеев: "Добрым словом и пистолетом тренер может добиться большего"
Наставник "Уфы" Вадим Евсеев в шутливой форме высказался о тренерской работе.
"Добрым словом и пистолетом тренер может добиться большего чем просто добрым словом", - написал Евсеев в инстаграме.
44-летний специалист возглавляет "Уфу" с марта 2019 года. До этого он работал в "СКА-Хабаровске", "Амкаре" и "Текстильщике".
По итогам 22 туров башкирская команда занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
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