Евсеев доехал из Москвы до Уфы на машине

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в инстаграме сообщил, что прибыл в Уфу. Специалист добирался до города из Москвы на машине

"Уже в Уфе. Словно и не уезжал!" - написал тренер.

Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавиурса. На данный момент все игроки и тренеры находятся на самоизоляции.

Розыгрыш РПЛ, скорее всего, возобновится 21 июня.

"Уфа" после 22 туров занимает 9 место в турнирной таблице.

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