Евсеев доехал из Москвы до Уфы на машине
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в инстаграме сообщил, что прибыл в Уфу. Специалист добирался до города из Москвы на машине
"Уже в Уфе. Словно и не уезжал!" - написал тренер.
Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавиурса. На данный момент все игроки и тренеры находятся на самоизоляции.
Розыгрыш РПЛ, скорее всего, возобновится 21 июня.
"Уфа" после 22 туров занимает 9 место в турнирной таблице.
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|Команда
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|22
|41
|3
|Краснодар
|22
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|22
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|5
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|6
|Динамо Москва
|22
|30
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|Арсенал Тула
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|8
|Спартак Москва
|22
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|9
|Уфа
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|27
|10
|Урал
|22
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|Тамбов
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|12
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