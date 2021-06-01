Евсеев - главный тренер "Шинника"

Теги шинник ярославльвадим евсеев

Евсеев - главный тренер "Шинника"Фото: инстаграм "Шинника"/Автор неизвестен

Официально: Вадим Евсеев стал главным тренером "Шинника".

Об условиях контракта с экс-тренером "Уфы" не сообщается.

По итогам прошедшего сезона ярославский клуб вылетел в ПФЛ, заняв 22-е место в таблице ФНЛ. 

Ранее сообщалось, что задачей 45-летнего специалиста будет возвращение клуба в ФНЛ.

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