Евсеев - главный тренер "Шинника"
Фото: инстаграм "Шинника"/Автор неизвестен
Официально: Вадим Евсеев стал главным тренером "Шинника".
Об условиях контракта с экс-тренером "Уфы" не сообщается.
По итогам прошедшего сезона ярославский клуб вылетел в ПФЛ, заняв 22-е место в таблице ФНЛ.
Ранее сообщалось, что задачей 45-летнего специалиста будет возвращение клуба в ФНЛ.
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