Евсеев: "Гончаренко правильно сказал. Судьи нужно сделать лицо попроще



Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев поддержал наставника ЦСКА Виктора Гончаренко, который в перерыве матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги против "Сочи" (3:2), посоветовал арбитру "сделать лицо попроще".

"Правильно он сказал. Попроще лицо сделайте. Судейство - человеческий фактор, никто его не отменял. Ошибок в каком-то чемпионате больше, в каком-то меньше. А от кого зависит - я не знаю. Категории, квалификации, с умыслом или без - я в это не лезу. Но Гончаренко правильно сказал. Один судья может поговорить, объяснить или выслушать, но есть и такие, которые считают свое мнение единственным правильным", - сказал Евсеев в эфире телеканала "Россия 24".

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