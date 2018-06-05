Евсеев имеет предложение от европейского клуба

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Евсеев имеет предложение от европейского клуба

Бывший главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев признался, что у него есть предложение от европейского клуба.

"Контракт с "Амкаром" у меня закончился 31 мая. Перед 30-м туром мне предложили новое соглашение. Но на сегодняшний день я его не подписал. Почему? Есть неопределённость с будущим клуба, руководство работает в этом направлении, ищет пути выхода из ситуации. Тем временем, мне поступило предложение из европейского чемпионата. Ездил, встречался с руководством клуба. Не скрою, было неожиданно, что на меня обратили внимание. Скажу, что это не страны СНГ, но страна, близкая по менталитету и языку к России" - сказал Евсеев.

Напомним, что под руководством 42-летнего специалиста "Амкар" сумел сохранить прописку в РФПЛ, однако клуб по-прежнему находится на грани банкротства.

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