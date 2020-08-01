Евсеев: "Как я мог уйти вместе с Газизовым в "Спартак"? Как чемодан что ли?"
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, что думает об уходе генерального директора Шамиля Газизова в "Спартак".
"После игры с "Ростовом" Газизов в раздевалке сказал всей команде, что уходит. Только тогда и узнал. До этого не знал. Это не было шоком для меня. Порадовался за него, он заслужил своим трудом приглашение в "Спартак". Я там играл, поэтому знаю, что это такое. Не особо успел что-то ему посоветовать. Большой груз будет, давление. За полтора года мы хорошо поработали и узнали друг друга, мне было комфортно работать. Да, бывали проблемы, но это нормальное явление. Работа, которая была поставлена, продолжает жить.
Как я мог уйти вместе с ним? Как чемодан что ли? Моя цель - работать и быть востребованным тренером. Слухи о том, что я могу уйти в "Спартак" или "Локомотив"? Эти клубы имеют для меня равнозначное значение", - передает слова Евсеева "Матч ТВ".
Напомним, Газизов занял аналогичную должность в московском "Спартаке" несколько недель назад.
9 августа "Уфа" встретится с "Краснодаром" в рамках 1-го тура сезона-2020/21 РПЛ.
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|Команда
|М
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
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|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
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