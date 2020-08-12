Евсеев: "Матч с "Краснодаром" уже в прошлом, выводы сделаны"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в инстаграме высказался об ожиданиях от матча 2-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом".



В первом матче чемпионата клуб крупно проиграл "Краснодару" (0:3) на своём поле.

"Готовимся к матчу в Туле.

Играли с "Арсеналом" в последнем туре прошлого сезона, поэтому понимаем, как соперник будет строить игру. Матч с "Краснодаром" уже в прошлом.

Выводы сделаны. Главное не повторять тех ошибок, нетипичных для нас.

Игра с "Арсеналом" будет тяжелой, как и все следующие. Хотим показать качественный футбол. Надеюсь, все получится", - написал Евсеев.

Встреча состоится 14 августа и начнется - в 18:00 (мск).

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