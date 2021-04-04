Евсеев может вернуться в "Уфу"

Теги уфашамиль газизоввадим евсеев

Евсеев может вернуться в "Уфу"Фото: Твиттер @UfaFc 
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов не опроверг вероятность возможного возвращения Вадима Евсеева на пост главного тренера клуба.

"Меня лично игроки об этом не просили. Но в этой жизни все может быть", — сказал Газизов РИА Новости.

Напомним, 3 апреля руководство "Уфы" приняло заявление об отставке от главного тренера Рашида Рахимова после поражения со счетом 0:4 от московского "Динамо" в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

Евсеев работал главным тренером "Уфы" с марта 2019 года по октябрь 2020-го.

Читать также: Бывший игрок "Уфы" высмеял уход из команды Рахимова | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" минимально победила "РБ Лейпциг", "Вольфсбург" поборется за медали, а Дортмунд упускает свой шанс: все результаты 27-го тура Бундеслиги

"Бавария" минимально победила "РБ Лейпциг", "Вольфсбург" поборется за медали, а Дортмунд упускает свой шанс: все результаты 27-го тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов