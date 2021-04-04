Евсеев может вернуться в "Уфу"

Фото: Твиттер @UfaFc

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов не опроверг вероятность возможного возвращения Вадима Евсеева на пост главного тренера клуба.

"Меня лично игроки об этом не просили. Но в этой жизни все может быть", — сказал Газизов РИА Новости.

Напомним, 3 апреля руководство "Уфы" приняло заявление об отставке от главного тренера Рашида Рахимова после поражения со счетом 0:4 от московского "Динамо" в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

Евсеев работал главным тренером "Уфы" с марта 2019 года по октябрь 2020-го.