Евсеев: "Надо было сыграть спокойнее и хладнокровнее"

Исполняющий обязанности главного тренера "Амкара" Вадим Евсеев высказался после матча 22-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".

"Нам мешала завершающая стадия. Надо было сыграть спокойнее и хладнокровнее. До пропущенного мяча у нас были эпизоды, где нужно было отдать предпоследний пас и быть чуть-чуть понаглее. Но неправильно оценивать игру только в атаке. Надо в комплексе говорить, команда должна хорошо играть и в обороне, и в атаке. Если позволили сопернику забить два мяча, значит, неудовлетворительно сыграли в оборонительных действиях и где-то недоработали впереди" - сказал Евсеев.

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