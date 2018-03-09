Евсеев: "Надо было сыграть спокойнее и хладнокровнее"
Исполняющий обязанности главного тренера "Амкара" Вадим Евсеев высказался после матча 22-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".
"Нам мешала завершающая стадия. Надо было сыграть спокойнее и хладнокровнее. До пропущенного мяча у нас были эпизоды, где нужно было отдать предпоследний пас и быть чуть-чуть понаглее. Но неправильно оценивать игру только в атаке. Надо в комплексе говорить, команда должна хорошо играть и в обороне, и в атаке. Если позволили сопернику забить два мяча, значит, неудовлетворительно сыграли в оборонительных действиях и где-то недоработали впереди" - сказал Евсеев.
Не пропустите видеообзор матча "Амкар" – "Арсенал Тула". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|21
|46
|2
|Краснодар
|22
|40
|3
|Спартак Москва
|21
|38
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|38
|6
|Арсенал Тула
|22
|31
|7
|Уфа
|22
|31
|8
|Ахмат
|21
|26
|9
|Ростов
|21
|25
|10
|Урал
|21
|25
|11
|Рубин
|21
|24
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Тосно
|21
|23
|14
|Амкар
|22
|22
|15
|Анжи
|22
|20
|16
|СКА Хабаровск
|21
|12