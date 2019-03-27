Евсеев назначен на пост главного тренера "Уфы"

Теги уфавадим евсеев

Евсеев назначен на пост главного тренера "Уфы"

Новым главным тренером "Уфы" назначен Вадим Евсеев, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист подписал с уфимским клубом двухлетний контракт. На этом посту он сменил ушедшего в отставку Дмитрия Кириченко.

43-летний Евсеев ранее тренировал "Текстильщик" (Иваново), "Амкар", "Анжи" и "СКА-Хабаровск". В бытность футболистом выступал за "Спартак", "Локомотив", "Сатурн". Становился шестикратным чемпионом России.

После 20 туров "Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 16 очков.

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