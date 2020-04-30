Евсеев назвал европейских тренеров, у которых он хочет постажироваться

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Евсеев назвал европейских тренеров, у которых он хочет постажироваться

Наставник "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, у каких европейских тренеров ему бы хотелось пройти стажировку.

"За рубежом пока не был, но хотелось бы постажироваться у Гасперини в "Аталанте", Конте в "Интере". Очень нравился Сарри в "Наполи". Сейчас у его "Ювентуса" другая игра, менее тренерская, больше индивидуальная и зависимая от звёзд", - сказал российский специалист.

Напомним, что 44-летний Евсеев возглавляет "Уфу" с марта 2019 года. В текущем розыгрыше РПЛ по итогам 22 туров башкирская команда занимает девятое место в турнирной таблице.

Не пропустите: Евсеев поделился мыслями после общего собрания клубов РПЛ. | http://soccernews.ru
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