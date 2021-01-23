Евсеев назвал лучших тренеров первой части сезона РПЛ

Теги вадим евсееввладимир федотовигорь черевченкохимкифк сочи

Евсеев назвал лучших тренеров первой части сезона РПЛ

Бывший наставник "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, каких тренеров он считает лучшими в РПЛ по итогам 19 стартовых туров.

"Лучшими тренерами первой части чемпионата считаю Владимира Федотова и Игоря Черевченко.

Если сравнить, какими были "Химки" до Черевченко и после его прихода, - разница огромная. Сначала на первом плане был результат, а со временем пришла и игра. Это психология игроков: очки помогают обрести уверенность в себе, а с ней приходят раскрепощённость и игра. Если результат работы тренеров оценивать только по месту в таблице, то многих вещей можно не понять. У каждой команды разный потенциал, и тренера надо оценивать по тому, всё ли он из неё выжимает. Место - это уже результат комплекса факторов.

Об эффективности работы Федотова в "Сочи" можно судить по тому, что на момент его прихода команда была на последнем месте, а через год - уже четвёртая в РПЛ. И это несмотря на то, что после прошлого сезона "Сочи" потерял двух ключевых футболистов атаки - Мостового и Кокорина, а предсезонки, чтобы наиграть новый состав, не было. Тем не менее тренер вышел из сложной ситуации, команда стала играть на других качествах и идёт наверху", - заявил Евсеев.

Не пропустите: Вадим Евсеев показал фото в свитере, сравнив себя с Юрием Семиным. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Саутгемптон" выбил "Арсенал" из Кубка Англии

"Саутгемптон" выбил "Арсенал" из Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов