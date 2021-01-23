Евсеев назвал лучших тренеров первой части сезона РПЛ
Бывший наставник "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, каких тренеров он считает лучшими в РПЛ по итогам 19 стартовых туров.
"Лучшими тренерами первой части чемпионата считаю Владимира Федотова и Игоря Черевченко.
Если сравнить, какими были "Химки" до Черевченко и после его прихода, - разница огромная. Сначала на первом плане был результат, а со временем пришла и игра. Это психология игроков: очки помогают обрести уверенность в себе, а с ней приходят раскрепощённость и игра. Если результат работы тренеров оценивать только по месту в таблице, то многих вещей можно не понять. У каждой команды разный потенциал, и тренера надо оценивать по тому, всё ли он из неё выжимает. Место - это уже результат комплекса факторов.
Об эффективности работы Федотова в "Сочи" можно судить по тому, что на момент его прихода команда была на последнем месте, а через год - уже четвёртая в РПЛ. И это несмотря на то, что после прошлого сезона "Сочи" потерял двух ключевых футболистов атаки - Мостового и Кокорина, а предсезонки, чтобы наиграть новый состав, не было. Тем не менее тренер вышел из сложной ситуации, команда стала играть на других качествах и идёт наверху", - заявил Евсеев.
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