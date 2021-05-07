Евсеев назвал лучших защитников РПЛ в этом сезоне
Фото твиттер "Уфы"
Бывший наставник "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, каких защитников он считает лучшими в текущем розыгрыше чемпионата России.
"Продолжаю составлять символическую сборную чемпионата. Вратаря назвал, сегодня черёд защитников. Все они из разных клубов, но думаю, что сыгрались бы сразу.
Слева Дуглас Сантос. Зенитовец достаточно много забил и отдал в этом сезоне, свой уровень держал практически в каждой игре.
Справа Марио Фернандес. Команда с ним и без него не одно и то же. Мне сложно вспомнить, чтобы он сыграл ниже возможностей. Получил травму, и у команды сразу проблемы. Лидер.
Центральные защитники. Левый Джикия. "Спартак" борется за Лигу Чемпионов на протяжении сезона и во многом благодаря капитану. Был спад, но небольшой, а так он стабилен и самоотвержен.
Правым можно было бы выбрать Ловрена, но он болеет второй месяц, да и ошибки у него были. Хотя уровень хороший. Но стоит отметить Чорлуку. В начале сезона у "Локо" хорошие игры чередовались с плохими, а весной он был ключевым игроком, и при нём команда поднялась так высоко", - написал Евсеев в инстаграме.
Не пропустите: Радимова дисквалифицировали на 5 матчей. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
-
Судью РПЛ отстранили от работы за грубую ошибку
-
Евсеев назвал лучших защитников РПЛ в этом сезоне
-
Стал известен размер призовых игрокам "Челси" и "Манчестер Сити" за победу в ЛЧ
-
1
"Реал" определился со стоимостью Азара
-
"Рубин" собирается подписать защитника "Сочи"
-
Кавани повторил достижение Фалькао и Обамеянга в Лиге Европы
-
УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы
-
"Локомотив" и "Краснодар" поспорят за опорника "Уфы"
-
У Чалханоглу есть предложения от топ-клубов из Италии, Англии и Турции
-
Геркус оценил перспективы Руя Витории на посту главного тренера "Спартака"
-
Махрез признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Гринвуд установил рекорд "Манчестер Юнайтед"
-
Ещё три топ-клуба Европы вступили в борьбу за Левандовски
-
Клуб АПЛ нацелился на вратаря "Краснодара" Сафонова
-
"Манчестер Юнайтед" ещё не начал переговоры с Погба по новому контракту
-
"Боруссия" готова снизить цену на Санчо
-
"Спартак" сохранит одного тренера из штаба Тедеско
-
"Арсенал" назвал лучшего игрока команды в апреле
-
Радимова дисквалифицировали на 5 матчей