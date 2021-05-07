Евсеев назвал лучших защитников РПЛ в этом сезоне

Фото твиттер "Уфы"

Бывший наставник "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, каких защитников он считает лучшими в текущем розыгрыше чемпионата России.

"Продолжаю составлять символическую сборную чемпионата. Вратаря назвал, сегодня черёд защитников. Все они из разных клубов, но думаю, что сыгрались бы сразу.

Слева Дуглас Сантос. Зенитовец достаточно много забил и отдал в этом сезоне, свой уровень держал практически в каждой игре.

Справа Марио Фернандес. Команда с ним и без него не одно и то же. Мне сложно вспомнить, чтобы он сыграл ниже возможностей. Получил травму, и у команды сразу проблемы. Лидер.

Центральные защитники. Левый Джикия. "Спартак" борется за Лигу Чемпионов на протяжении сезона и во многом благодаря капитану. Был спад, но небольшой, а так он стабилен и самоотвержен.

Правым можно было бы выбрать Ловрена, но он болеет второй месяц, да и ошибки у него были. Хотя уровень хороший. Но стоит отметить Чорлуку. В начале сезона у "Локо" хорошие игры чередовались с плохими, а весной он был ключевым игроком, и при нём команда поднялась так высоко", - написал Евсеев в инстаграме.

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