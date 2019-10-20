Евсеев назвал положительным результат матча "Уфы" с ЦСКА

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Евсеев назвал положительным результат матча "Уфы" с ЦСКА

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в эфире "Матч Премьер" прокомментировал матч своей команды с ЦСКА (1:1) в рамках 13-го тура РПЛ.

"Мы набираем очки - значит результат положительный. Мы имели моменты, но и у ЦСКА они были. Где-то в концовке дожали, но могли до этого забить пораньше. Правда, и ЦСКА имел шансы", - сказал 

ЦСКА с 26 баллами занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата России. У "Уфы" 16 очков и 8 строчка.

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