Евсеев назвал причины неудач российских клубов в нынешнем сезоне Лиги Чемпионов
Экс-тренер "Уфы" Вадим Евсеев в инстаграме высказался о результативность российских команд в Лиге Чемпионов.
Отметим, что "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" не смогли добыть ни одной победы после трех туров группового этапа турнира.
"У нас, в отличие от других стран, не было летом полноценного отдыха для игроков. Мое мнение, это одна из причин старта без побед. Пауза между сезонами была всего 2 недели! Это ненормально. Хотя ненормальный весь этот коронавирусный год в европейском футболе. Посмотрите, что происходит в Англии: насколько ниже ожиданий играют фавориты.
Не скажу, что наши клубы играют плохо. Они разбалансированы, и у каждого свои проблемы. У "Зенита" из-за травм выпали качественные иностранцы: Азмун, Дриусси, Малкольм. У "Краснодара" вообще весь лазарет в легионерах.
А "Локомотив" попал в очень сложную группу. За 3 игры отдал все, что мог.
Я бы не спешил с выводами. Никто в такой ситуации не был, совершенно новый опыт. Дело не в лимите и не в уровне РПЛ. Лига Чемпионов, скорее выросла в качестве, а мы шаг вперед не сделали, но и не отступили назад. Остались при своих.
Надо стремиться к большему. Видим, что растут молодые российские игроки, причем на разных позициях. Молодежная сборная прибавила. Плюсы есть. Надеюсь и победы в Лиге чемпионов придут", - написал тренер в соцсети.
Матчи 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов состояться 24 и 25 ноября.
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