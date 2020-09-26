Евсеев не исключил свой уход из "Уфы" после разгромного поражения от "Зенита"
Наставник "Уфы" Вадим Евсеев допускает, что в ближайшее время может покинуть свой пост.
Напомним, что сегодня башкирская команда была разгромлена "Зенитом" со счётом 6:0.
"Это самое тяжёлое поражение за время пребывания в "Уфе"? Думаю, оно может быть последним. Потому что команда "Уфа" проиграла со счётом 0:6. Ничего не считаю, что у меня нет кредита доверия. Лишь говорю о том, что всё возможно", - сказал Евсеев.
44-летний специалист работает в "Уфе" с марта 2019 года. Сейчас команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
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|22
|41
|3
|Краснодар
|22
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|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
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|6
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|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
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|Рубин
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|Крылья Советов
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