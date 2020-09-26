Евсеев не исключил свой уход из "Уфы" после разгромного поражения от "Зенита"

Наставник "Уфы" Вадим Евсеев допускает, что в ближайшее время может покинуть свой пост.

Напомним, что сегодня башкирская команда была разгромлена "Зенитом" со счётом 6:0.

"Это самое тяжёлое поражение за время пребывания в "Уфе"? Думаю, оно может быть последним. Потому что команда "Уфа" проиграла со счётом 0:6. Ничего не считаю, что у меня нет кредита доверия. Лишь говорю о том, что всё возможно", - сказал Евсеев.

44-летний специалист работает в "Уфе" с марта 2019 года. Сейчас команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

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