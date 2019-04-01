Евсеев: "Нужно было поднять дух команды, как видите, потихонечку это удается"

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Евсеев: "Нужно было поднять дух команды, как видите, потихонечку это удается"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат в матче с ЦСКА (2:2) в РПЛ. 

Мне еще предстоит увидеть команду в рамках недельного цикла перед игрой с "Ростовом". Будем тренироваться, работать. Команда в хорошем физическом состоянии.

Ну вот этим я и занимался перед игрой. Нужно было поднять дух команды. Как видите, потихонечку это удается. С другой стороны, не было бы положительного результата, наверное, этого бы не удалось.

Всегда настроение и дух поднимаются, когда получаются вот такие игры. Вроде не очень гладко все складывалось, но концовку перевернули", - сказал Евсеев.

Напомним, 27 марта "Уфу" возглавил 43-летний специалист Вадим Евсеев.

ЦСКА, имея в активе 37 очков, занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ, "Уфа" с 17 баллами осталась в зоне вылета на 15-м месте.

Не пропустите: ЦСКА упустил победу в домашнем матче с "Уфой"| http://soccernews.ru

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