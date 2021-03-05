Евсеев - о Хабибе в футболе: "Не воспринимаю это как шоу"
Бывший главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев порассуждал о желании чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова попробовать свои силы в профессиональном футболе.
"Много сейчас говорят о том, что Хабиб Нурмагомедов хочет сыграть за "Спартак". Не воспринимаю это как шоу. Хабиб не шоумен, он борец, боец. Если он готов выйти на поле, не испугавшись, что его уровень окажется недостаточно хорош по сравнению с профессиональными футболистами, честь ему и хвала. Лично мне было бы интересно увидеть, как спортсмен из другого вида спорта, не игровик, пробует себя в футболе. Пример уже есть, Усэйн Болт проходил сборы с "Дортмундом", часть предсезонной подготовки и, кажется, в турне команды по Америке вышел и сыграл.
Хабибу будет непросто, одно дело играть между собой, с борцами, другое - с профессиональными игроками. Но это возможно, я как тренер приветствовал бы такую инициативу в период, когда команда начинает готовиться к сезону. Чтобы спортсмен познакомился с футбольными требованиями в команде. Дать сыграть какое-то время в контрольной игре и уже от этого отталкиваться. Если речь идёт именно о настоящем футболе", - написал Евсеев в инстаграме.
Ранее Хабиб заявил, что хочет дебютировать за "Спартак" на профессиональном уровне.
Не пропустите: В "Спартаке" отреагировали на желание Хабиба сыграть за клуб. | http://soccernews.ru
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