Евсеев - о судействе в матче с "Оренбургом": "Мы один "Газпром" обыграли, а второй не смогли"

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Евсеев - о судействе в матче с "Оренбургом": "Мы один "Газпром" обыграли, а второй не смогли"

Наставник "Уфы" Вадим Евсеев недоволен судейством в матче восьмого тура РПЛ против "Оренбурга".

"Неважно, сколько ты владеешь мячом - 5 процентов или 95. Главное - это реализация моментов. Когда есть моменты, есть голы, неважно, сколько ты держишь мяч в ногах. Первый тайм у нас не получился, моментов не было. Во втором тайме добавили в агрессии, в скорости.

Претензии к арбитру? У нас есть люди, которые разбираются в этом. Одно хотелось бы сказать - у нас может руководить судейским корпусом независимый человек? Ни от кого не зависимый. А то мы их меняем, то Будогосского ставим, то Егорова, а воз и ныне там. Подождите, я ещё хотел сказать. Мы один "Газпром" обыграли до этого, второй "Газпром", дочерний, не смогли", - сказал Евсеев.

Напомним, что "Уфа" дома уступила "Оренбургу" со счётом 1:2. В прошлом туре башкирская команда минимально победила "Зенит".

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