Евсеев - о трёх экс-игроках "Уфы" в составе сборной России в матче с Молдовой: "Это всё работа Газизова"

Бывший главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев обратил внимание на внушительное представительство экс-футболистов башкирской команды в составе сборной России в товарищеском матче с Молдовой (0:0).

"В сборной вчера сыграли трое бывших игроков "Уфы": Обляков, Дивеев, Фомин. Интересно, другой клуб уровня "Уфы" давал сборной столько молодых интересных игроков? Это всё работа Газизова", - написал Евсеев в инстаграме.

Газизов покинул "Уфу" в июле этого года, получив предложение стать генеральным директором "Спартака". Евсеев ушёл с поста тренера команды в начале октября.

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