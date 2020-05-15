Евсеев - о возобновлении РПЛ: "15 мая назову днем российского футбола!"

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Евсеев - о возобновлении РПЛ: "15 мая назову днем российского футбола!"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в инстаграме посвятил пост скорому возобновлению чемпионата РПЛ.

"15 мая назову днем российского футбола! Отличные новости: сезон будет доигран. Стартуем 21 июня. Месяц на подготовку, все в равных условиях. Да, легионеры присоединятся к тренировкам чуть позже, но другого решения не вижу.

За месяц проведем 8 матчей. Отличный график, такой европейский, осенний. Если "Уфа" ставит стратегическую задачу: играть в еврокубках, то к такому ритму надо привыкать.
17 мая выезжаю в Уфу. 18-го собираемся, сдаем анализ на коронавирус и приступаем к тренировкам.

Болельщики заждались, мы заждались. Жду с большим интересом и радостью возобновления чемпионата", - написал Евсеев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 мая назову днём российского футбола! Отличные новости: сезон будет доигран. Стартуем 21 июня. Месяц на подготовку, все в равных условиях. Да, легионеры присоединятся к тренировкам чуть позже, но другого решения не вижу. За месяц проведём 8 матчей. Отличный график, такой европейский осенний. Если @ufafc ставит стратегическую задачу: играть в еврокубках, то к такому ритму надо привыкать. 17 мая выезжаю в Уфу. 18-го собираемся, сдаём анализ на коронавирус и приступаем к тренировкам. Болельщики заждались, мы заждались. Жду с большим интересом и радостью возобновления чемпионата. #спорт #футбол #фкуфа #премьерлига #тинькоффпремьерлига #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Однако сегодня, 15 мая, РФС принял решение возобновить розыгрыш 21 июня. Мтчи будут проходит без зрителей.

"Уфа" после 22 туров занимает 9 место в турнирной таблице.

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