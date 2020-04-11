Евсеев объяснил, почему Навальный не сможет заменить Путина на посту президента

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, что думает об известном оппозиционере Алексее Навальном и президенте России Владимире Путине.



"Сейчас другого варианта, кроме Путина, у нас нет. Так сложились обстоятельства. Вы видите альтернативу? Навальный? Хорош вам, какой Навальный? Давайте ещё Собчак, устраиваете тут "Смехопанораму".

Что касается расследований Навального - пусть в Кирове их устраивает. Роман Широков сказал, что за Навального сидит Никита Белых? Ромка - молодец, хорошо сказал", - цитирует Евсеева "Чемпионат".



Отметим, что Владимир Путин является президентом России на протяжении 21 года.



А еще: Евсеев рассказал, как проводит время на карантине в связи с пандемией коронавируса| http://soccernews.ru