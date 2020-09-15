Евсеев оценил игру Кругового в матче "Зенит" - "Арсенал"
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказался по поводу результатов экс-игрока команды Данила Кругового в матче 7-го тура РПЛ "Зенит" - "Арсенал" (3:1).
Напомним, в этой встрече футболист в одном из эпизодов принял мяч пятой точкой.
"Хоть чему-то научил Данила Кругового. Правда, если еще так сделает - сядет на лавку!" - написал тренер в инстаграме.
Сам Евсеев принял мяч пятой точкой во время матча против "Динамо" (0:0) 16 сентября 2019 года в Москве.
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