Евсеев оценил игру Кругового в матче "Зенит" - "Арсенал"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказался по поводу результатов экс-игрока команды Данила Кругового в матче 7-го тура РПЛ "Зенит" - "Арсенал" (3:1).

Напомним, в этой встрече футболист в одном из эпизодов принял мяч пятой точкой.

"Хоть чему-то научил Данила Кругового. Правда, если еще так сделает - сядет на лавку!" - написал тренер в инстаграме.

Сам Евсеев принял мяч пятой точкой во время матча против "Динамо" (0:0) 16 сентября 2019 года в Москве.

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