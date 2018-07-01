Евсеев оценил шансы сборной России на выход в 1/4 финала Чемпионата Мира

Известный в прошлом футболист Вадим Евсеев оценил шансы сборной России на выход в 1/4 финала домашнего Чемпионата Мира.

"Если говорить о перспективах прохода испанцев, то шансы есть всегда. Мы видим, на этом чемпионате многие сборные хромают. Уже вылетели чемпионы мира - немцы. Другие фавориты - не в кондициях. Плюс: у нас - неплохая сетка. Думаю, что тренерский штаб нашей команды досконально разберет испанцев, и сборная России сыграет правильно. Самое важное: нужно определить те моменты, за счет которых можно пройти дальше", - цитирует бывшего футболиста sport24.ru.

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