Евсеев ответил на обвинения в антифутболе после ничьей "Уфы" в матче с ЦСКА



Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0).

"У нас были три гостевые игры с командами, которые находятся в верхней части таблицы. Мы выбрали такую тактику и стратегию, которая приносит нам результат. Согласен ли я с тем, что "Уфа" показывает антифутбол? А в чем он проявляется? У нас сегодня были моменты? Были! У нас в каждой игре есть моменты, надо использовать. А почему вы не говорите, что мы пропустили меньше всех после "Зенита" 22-й тур, а мы пропустили 19 голов", - приводят слова Евсеева российские СМИ.

После 22 туров "Уфа" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре башкирский клуб на своем поле сыграет с "Тамбовом". Матч состоится 22 марта.

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