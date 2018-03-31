Евсеев: "Победили "Локомотив" вопреки всему"

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Евсеев: "Победили "Локомотив" вопреки всему"

Исполняющий обязанности главного тренера "Амкара" Вадим Евсеев прокомментировал победу над "Локомотивом" в матче 24-го тура чемпионата России.

"За счёт чего добыта победа? Вопреки всему, потому что в нас никто не верил, были подводные камни. Вот - вопреки. Что поменял в перерыве? Просто пришлось поговорить на повышенных тонах. До игроков дошло" - сказал Евсеев.

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