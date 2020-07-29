Евсеев поделился мнением о календаре чемпионата России сезона-2020/2021

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, что думает о календаре чемпионата России сезона-2020/2021.

"Сегодня узнали календарь на сезон. В августе 4 игры дома против команд, которые финишировали на 2-м, 5-м, 6-м и 7-м местах. Думаю, зрителям будет интересно и эти матчи должны подогреть интерес к чемпионату в целом. 6 стартовых туров сыграем меньше чем за 3 недели, но это нормально. Условия одинаковые для всех.

Мне сложно понять, если объявлено, что зимой надо играть в южных городах, почему мы в феврале играем в Екатеринбурге? Погода там идентична уфимской, это вызывает вопросы. Но в целом, даже учитывая серии выездных матчей в начале и конце сезона, всё нормально. И одинаково для всех. В любом случае каждому клубу играть дома и в гостях", - написал Евсеев в инстагрме.

"Уфа" по итогам минувшего сезона РПЛ финишировала на девятой позиции.

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