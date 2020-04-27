Евсеев поделился мыслями после общего собрания клубов РПЛ
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказался о решениях РФС по поводу дальнейшего развития чемпионата России.
"Если в итоге не будет предпосылок к возобновлению чемпионата из-за эпидемиологической ситуации в стране, закончить чемпионат согласно текущей таблице считаю правильным. Да, могут возникнуть какие-то споры или претензии, но сыграно больше чем 2/3 туров, таблица справедливая.
Никто тогда не вылетает в ФНЛ, а два клуба поднимаются наверх. Но после следующего сезона в РПЛ снова останется 16 команд. Значит, вылетают 4. Будет непросто, но интересно.
Надеюсь, что пойдем все-таки по первому сценарию. Чтобы никто не вспоминал сезон как неполноценный. Судя по статистике заболевших ситуация в стране стабилизировалась. Поэтому надеюсь, что все в итоге будет хорошо", - написал Евсеев в своем инстаграме.
Чемпионат России приостановлен как минимум до конца мая из-за пандемии коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20