Евсеев поделился мыслями после общего собрания клубов РПЛ

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Евсеев поделился мыслями после общего собрания клубов РПЛ

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказался о решениях РФС по поводу дальнейшего развития чемпионата России.

"Если в итоге не будет предпосылок к возобновлению чемпионата из-за эпидемиологической ситуации в стране, закончить чемпионат согласно текущей таблице считаю правильным. Да, могут возникнуть какие-то споры или претензии, но сыграно больше чем 2/3 туров, таблица справедливая.

Никто тогда не вылетает в ФНЛ, а два клуба поднимаются наверх. Но после следующего сезона в РПЛ снова останется 16 команд. Значит, вылетают 4. Будет непросто, но интересно.

Надеюсь, что пойдем все-таки по первому сценарию. Чтобы никто не вспоминал сезон как неполноценный. Судя по статистике заболевших ситуация в стране стабилизировалась. Поэтому надеюсь, что все в итоге будет хорошо", - написал Евсеев в своем инстаграме.

Чемпионат России приостановлен как минимум до конца мая из-за пандемии коронавируса.

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