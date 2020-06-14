Евсеев поделился ожиданиями от матча "Уфы" с "Тамбовом"

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Евсеев поделился ожиданиями от матча "Уфы" с "Тамбовом"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в инстаграме рассказал, чего ждет от матча 23-го тура РПЛ с "Тамбовом".

Встреча состоится 21 июня в Башкирии.

"Ровно неделя до матча с "Тамбовом". Время пролетело незаметно: карантин, сбор в Аше, неделя тренировок на "Нефтянике". Провел утром занятие восстановительного плана. После чего дал команде выходной, пусть отдохнут, и потом начнем подготовку непосредственно к первой игре после долгой паузы.

Работал сегодня индивидуально с группой атаки возле ворот. Сделал акцент на завершение групповых и индивидуальных действий. Продолжим эти занятия в ближайшие дни, когда пойдет подготовка именно к матчу с "Тамбовом"

Ребят ждут 3 дня хорошей работы разной направленности, разной специфики. Опять же, групповые и командные взаимодействия. В том числе в обороне. Чтобы планомерно, через поддерживающие тренировки подойти в хорошем состоянии к 21 июня", - написал тренер в соцсети.

Напомним, розыгрыш РПЛ был прерван на три месяца из-за пандемии коронавируса.

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