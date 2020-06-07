Евсеев поделился впечатлениями от нового газона на домашнем стадионе "Уфы"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев заявил, что доволен качеством нового газона на стадионе "Нефтяник".

Напомним, в мае на домашней арене команды заменили поле.

"Познакомились с новым полем на "Нефтянике". Естественно, газон был сегодня главной темой в команде. Считай, маленькое новоселье. Видно, что это новое поле, другого поколения. Внешний вид, цвет радуют глаз. Даже оба глаза", - написал в инстаграме Евсеев.

Возобновление сезона РПЛ запланировано на 19 июня.

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