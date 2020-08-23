Евсеев подвел итоги матча "Уфы" с "Ростовом"

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Евсеев подвел итоги матча "Уфы" с "Ростовом"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал матч 4-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:0).

"Играли в меньшинстве большую часть матча. Не хватило сил или концентрации в конце и пропустили обидный мяч. Постараемся исправиться в следующем туре.

Да, календарь на старте сложный. Но никто не обещал, что будет легко", - написал Евсеев в инстаграме.

После 4 туров РПЛ "Уфа" с 4 баллами занимает 11 место в турнирной таблице. "Ростов" с 6 очками расположился на 8 позиции.

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