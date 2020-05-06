Евсеев показал, что у него ассоциируется с буквой Х в его футбольном алфавите

Теги вадим евсеевроссияуэльс

Евсеев показал, что у него ассоциируется с буквой Х в его футбольном алфавите

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев все-таки подобрал пост под букву Х. Вчера специалист сообщил, что с этой буквой у него возникли проблемы.

В последнее время специалист создавал свой футбольный алфавит.

"Буква Х моего алфавита… Без вариантов", - написал Евсеев.

На своей странице в соцсети тренер опубликовал скрин своих эмоций после ответного стыкового матча чемпионата Европы 2004 года с Уэльсом (1:0). Тогда он забил победный гол и выругался на камеру после финального свистка.

Благодаря победе сборная России вышла на чемпионат Европы.

Не пропустите: Евсеев выложил очередной пост в своем аккаунте в инстаграме. | http://soccernews.ru
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