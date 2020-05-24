Евсеев показал, как выглядит его рабочее место

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Евсеев показал, как выглядит его рабочее место

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в инстаграме показал, как выглядит его рабочее место на базе в городе Аша.

На данный момент, игроки команды находятся на сборе в Челябинской области. В субботу в Россию вернулись легионеры клуба: Боян Йокич, Йонуц Неделчару, Ловро Бизяк и Андрес Вомбергар

"Письменный стол футбольного тренера. Ничего лишнего. Ничего личного. Утро и день, чтобы тренироваться. Вечер, чтобы думать.

Первая неделя сбора подходит к концу. Полет нормальный", - написал Евсеев.

Не пропустите: Евсеев рассказал о работе "Уфы" на тренировочном сборе в Аше| http://soccernews.ru
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