Евсеев показал, как выглядит его рабочее место

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в инстаграме показал, как выглядит его рабочее место на базе в городе Аша.

На данный момент, игроки команды находятся на сборе в Челябинской области. В субботу в Россию вернулись легионеры клуба: Боян Йокич, Йонуц Неделчару, Ловро Бизяк и Андрес Вомбергар.

"Письменный стол футбольного тренера. Ничего лишнего. Ничего личного. Утро и день, чтобы тренироваться. Вечер, чтобы думать.

Первая неделя сбора подходит к концу. Полет нормальный", - написал Евсеев.

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