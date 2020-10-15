Евсеев пошутил над нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду

Экс-главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в соцсети пошутил над форвардом "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.



Ранее стало известно о том, что 35-летний игрок заразился коронавирусом, поэтому на данный момент находится на карантине. Матч сборной Португалии со Швецией в Лиге наций форвард смотрел по огромному телевизору.

Евсеев опубликовал переделанную версию фотографии Роналду, на которой на экране вместо матча Португалии показана картинка из эфира, где специалист выступает в роли эксперта перед игрой сборной России.

"Когда футбол - лучшее лекарство от коронавируса. Криштиану, здоровья!" - написал Евсеев.

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