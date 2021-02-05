Евсеев посоветовал Алексею Миранчуку брать пример с Роналду

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Евсеев посоветовал Алексею Миранчуку брать пример с Роналду

Бывший главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев дал совет полузащитнику "Аталанты" Алексею Миранчуку.

"В матче "Интер" - "Ювентус" (1:2) меня впечатлило, как туринцы прессинговали хозяев. Начинался прессинг, когда "Интер" только вводил мяч в игру от ворот. Поначалу команда Конте справлялась с этим, даже забила ранний гол, выбежав в быструю атаку, когда было пространство, была возможность протащить мяч, открыться. Очень качественный гол, с подключением защитника. Но "Ювентус" продолжал играть в тот же футбол, оказывал постоянное давление и вынудил "Интер" ошибаться. Мне особенно понравился второй гол, когда Криштиану Роналду бежал до конца и забил. Мало видел игроков, настолько сконцентрированных на игре, португалец живёт каждым эпизодом, понимая, что с него давно особый спрос.

Наверное, это именно то, что должен сейчас делать в "Аталанте" Алексей Миранчук. Джан Пьеро Гасперини - сторонник ротации на этой позиции, у него три атакующих футболиста в схеме и большой выбор. Йосип Иличич, Марио Пашалич, два колумбийца, два игрока сборной Украины: Руслан Малиновский и Виктор Коваленко, которого только что купили у "Шахтёра". Лёша показал себя, он забивает. Но этого недостаточно. Нужна стабильность. Игры сейчас идут плотно, шансы тренер будет давать. Так что всё в его руках. Но что пока против него: Миранчук уезжал, имея проблемы со здоровьем, а в Бергамо ещё и переболел ковидом. Все в клубе понимают, что адаптация будет непростой, все ждут. Непросто проявить себя, когда нечасто играешь. Но надо. Это нужно не только для него и для "Аталанты", но и для сборной. Евро-2020 совсем скоро", - сказал Евсеев.

36-летний Роналду в текущем сезоне забил 22 мяча и сделал 3 ассиста в 23 играх. 25-летний Миранчук провёл 15 матчей и отличился 4 голами.

Не пропустите: "Аталанта" сделала афишу на 1/2 Кубка с Миранчуком. | http://soccernews.ru
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