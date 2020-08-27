Евсеев пожаловался на кадровые проблемы "Уфы"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев посетовал на нехватку футболистов в своей команде.

"Надо публично признать, что "Уфе" сейчас катастрофически не хватает игроков. В недельном цикле проблем было бы меньше, но сейчас другой календарь. Имею в виду не только соперников, с которыми играем на старте сезона: матчи против топ-клубов идут подряд. В первую очередь, речь о режиме игр через 3-4 дня.

"Уфа" рассталась с шестью игроками основного состава. Рад за ребят, но для нас это слишком большие потери. Понятно, что стратегия клуба в том, чтобы растить футболистов и отпускать их на повышение. Но сейчас нужно усиление или хотя бы пополнение команды. Впереди очередной вызов, ждём в гости "Динамо". Потом будет пауза на матчи сборных, можно будет перезарядить батарейки, чтобы сражаться дальше. Рук не опускаем, работаем", - написал Евсеев в инстаграме.

"Уфа" набрала 4 очка в стартовых 5 турах РПЛ и занимает 13-е место в турнирной таблице.

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