Евсеев претендует на пост тренера "Ротора"
Фото РИА Новости / Алексей Филиппов
Бывший наставник "Уфы" Вадим Евсеев входит в число претендентов на пост главного тренера "Ротора".
По информации журналиста Ивана Карпова, волгоградскому клубу уже предложили услуги 45-летнего специалиста.
Евсеев, покинувший "Уфу" в октябре 2020 года, может заменить уволенного Александра Хацкевича.
"Ротор" по итогам 23 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
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