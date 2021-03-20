Евсеев претендует на пост тренера "Ротора"

1 Теги ротор волгоградалександр хацкевичвадим евсеев

Евсеев претендует на пост тренера "Ротора"

Фото РИА Новости / Алексей Филиппов

Бывший наставник "Уфы" Вадим Евсеев входит в число претендентов на пост главного тренера "Ротора".

По информации журналиста Ивана Карпова, волгоградскому клубу уже предложили услуги 45-летнего специалиста.

Евсеев, покинувший "Уфу" в октябре 2020 года, может заменить уволенного Александра Хацкевича.

"Ротор" по итогам 23 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

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