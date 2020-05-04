Евсеев признался, что ему повезло с "Уфой"

Теги уфавадим евсеев

Евсеев признался, что ему повезло с "Уфой"

Наставник "Уфы" Вадим Евсеев высказался по поводу своей команды.

"Конечно, мне повезло с "Уфой". Клуб молодой, но у него есть свое лицо, которое не спутаешь ни с одним другим. Он уже играл в еврокубках, и мы стремимся снова вернуться туда. "Уфа" помогла мне получить бесценный опыт работы в Премьер-лиге. Думаю, я оказался в нужное время в нужном месте и тоже помог замечательной команде из замечательного города. Приятно слышать, что мы гроза авторитетов, что нет клуба, у кого "Уфа" не отобрала бы очки. Скажу так: команде этого уже мало", - написал Евсеев в инстаграме.

"Уфа" после 22 туров чемпионата Франции занимает 9 место в турнирной таблице.

Не пропустите: Новый сезон в ФНЛ может начаться не раньше сентября | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Федерация футбола Испании одобрила проведение финала Кубка Испании со зрителями

Федерация футбола Испании одобрила проведение финала Кубка Испании со зрителями

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов