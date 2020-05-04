Евсеев признался, что ему повезло с "Уфой"

Наставник "Уфы" Вадим Евсеев высказался по поводу своей команды.

"Конечно, мне повезло с "Уфой". Клуб молодой, но у него есть свое лицо, которое не спутаешь ни с одним другим. Он уже играл в еврокубках, и мы стремимся снова вернуться туда. "Уфа" помогла мне получить бесценный опыт работы в Премьер-лиге. Думаю, я оказался в нужное время в нужном месте и тоже помог замечательной команде из замечательного города. Приятно слышать, что мы гроза авторитетов, что нет клуба, у кого "Уфа" не отобрала бы очки. Скажу так: команде этого уже мало", - написал Евсеев в инстаграме.

"Уфа" после 22 туров чемпионата Франции занимает 9 место в турнирной таблице.

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